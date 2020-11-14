قتيلان وجريح في هجوم جديد غربي فرنسا

2020/11/14 | 23:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح خطيرة في هجوم بمدينة شولية الفرنسية بحسب مصادر محلية أشارت إلى اعتقال مشتبه به.

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