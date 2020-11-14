الشيوعي العراقي ورحلة البحث عن منقذ -من السيد الرئيس الى السيد القائد-القسم الثالث - قاسم علي فنجان

2020/11/14 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان ((كم تمنيت أن يكون البعثي على يميني والشيوعي على يساري)) احمد حسن البكر.نسي الحزب الشيوعي العراقي تلك المجازر الدموية، التي نفذتها زمر البعث، بمساعدة الإسلاميين وفتاواهم "الشيوعية كفر والحاد"، السجون والمعتقلات امتلأت بالأعضاء والكوادر الشيوعية، نسي الحزب الشيوعي انين وتأوهات المعتقلين جراء ممارسات التعذيب الوحشي، نسي كل تلك الالام والفواجع وذهب الى الجلادين البكر وصدام ليتحالف معهما تحت راية ......





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