أمانة مجلس الوزراء تنفي جدولاً متداولاً لتوزيع رواتب الموظفين: انتظروا المالية

2020/11/14 | 23:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، الجدول المتداول بشأن توزيع رواتب الموظفين.



وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2020)، إنه "تنفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة، وتدعو وسائل الإعلام بتوخي الدقة في تداول المعلومات، ونقلها عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وتابع، "وستقوم وزارة المالية، بوضع الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة".

وتداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، جدولاً، زعمت أنه صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توزيع رواتب الموظفين.

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