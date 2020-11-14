2020/11/14 | 23:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد مناطق المقدادية وابي صيدا في ديالى هجمات وحوادث امنية تستهدف قطعات امنية او هجمات تطال مدنيين او شخصيات حكومية وعناصر امنية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوعز الى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش هناك تعزيز الأمن والاستقرار”.

وأضاف البيان أنه “تنفيذا لمقررات المجلس الوزاري للامن الوطني وصول مستشار الامن الوطني مع وفد امني رفيع الى محافظة ديالى لمتابعة الموقف الأمني، وقد ضم الوفد نائب العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومسؤولين امنيين آخرين”.

ولفت البيان إلى أنه “جرى زيارة ناحية أبي صيدا للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك والوقوف عن كثب على سير العمل الأمني فيها”.

وأكد الأعرجي أن الانتصار الأول على داعش انطلق من ديالى بتعاون كل الاجهزة الأمنية، واليوم لا خيار للأجهزة الأمنية الا أن تعمل بروح الفريق الواحد لإدامة الانتصار، بحسب البيان.

و اشار البيان إلى أن الأعرجي والوفد المرافق له زاروا ناحية أبي صيدا التابعة لقضاء المقدادية، ووجه بتفعيل وتنفيذ أوامر القبض للمتهمين والقتلة والمجرمين الذين يعيثون بأمن المواطن والناحية، وقد وجه نائب قائد العمليات المشتركة بتعزيز قوات أمنية الى ديالى من خلال إرسال أفواج من خارج المحافظة لتنفيذ الواجبات.

ولفت الأعرجي الى أن هناك اهتماما من الحكومة العراقية بالمحافظة خصوصا، وأن التوجيهات تقضي بتعزيز الأمن والاستقرار لأهالي ديالى، وتم تكليف محافظ ديالى بتوفير الخدمات لأهالي ديالى، كونها عراقا مصغرا وهي تمثل كل العراقيين، مؤكدا أن لامكان للعابثين والمجرمين في المحافظة.

كما زار الوفد مركز شرطة أبي صيدا والسيطرات في الناحية، وفقا للبيان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يرسل قادة أمنيين للاطلاع الميداني على الأوضاع الأمنية في ناحية أبي صيدا 7 SKY TV.

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