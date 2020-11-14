الإعلام الأمني ينفي سقوط قذائف هاون على منطقة بهرز

2020/11/14 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفت خلية الاعلام الامني، مساء السبت، سقوط قذائف هاون على منطقة بهرز في ديالى.

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