مجلس الوزراء يوضح بشأن جداول توزيع الرواتب

2020/11/14 | 23:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة، مبينة ان وزارة المالية ستقوم بوضع الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب.

وقالت الامانة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (14 تشرين الثاني 2020)، انها "تنفي، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة، وتدعو وسائل الإعلام بتوخي الدقة في تداول المعلومات، ونقلها عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضافت: "وستقوم وزارة المالية، بوضع الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة".

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