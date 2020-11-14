الاتحاد الوطني الكردستاني يدعو الى تأجيل اجتماع الرئاسات الثلاث في الاقليم

2020/11/14 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

دعا المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الى تأجيل اجتماع الرئاسات الثلاث في الاقليم المقرر عقده غدا الاحد، فيما اكد ضرورة استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية.

وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعا باشراف الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والمتغيرات وخاصة مسألة رواتب ومعيشية شعب كردستان.

واكد المكتب، خلال الاجتماع الذي حضره رئيسة برلمان كردستان وعدد من نواب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب وممثل فريق المباحثات بين حكومتي الاقليم والاتحادية، اهمية وحدة الصف بين الكتل الكردستانية في مجلس النواب حول قانون تمويل العجز المالي، والاصرار على حماية وحدة الصف، لضمان الحقوق الدستورية لشعب الاقليم.

ودعا المكتب السياسي، بشكل رسمي، الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان، الى تأجيل اجتماعها المقرر انعقاده يوم غد الاحد ، الى وقت آخر، لكي يتسنى المجال لجميع الاحزاب والاطراف السياسية في الاقليم، الذين لديهم ممثلين بمجلس النواب المشاركة فيه، ومن اجل ايجاد ارضية ملائمة للتباحث والتوصل لقرار مناسب، يصب لمصلحة موظفي الاقليم وتحسين الاوضاع المعيشية.

ورأى المكتب، استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية، افضل حل للوصول الى اتفاق يضمن المستحقات المالية للاقليم والرواتب ومعيشة شعب كردستان، مشددا على التزام حكومة اقليم كردستان بتنفيذ فحوى الاتفاقيات وعلى الحكومة الاتحادية الالتزام باسس التوافق والدستور الدائم للتوصل الى اتفاق اساسي بشأن المستحقات المالية ورواتب شعب الاقليم.

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