المالية النيابية: ليس امام إقليم كردستان سوى الالتزام بتسليم كميات النفط المتفق عليها مع الحكومة

2020/11/14 | 23:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت ان ليس هناك استهدافا لأي شريحة من شرائح المجتمع بغداد- وعد الشمري: دعت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، إقليم كردستان للإسراع بإرسال وفد للقاء الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن تأخر إجراء المفاوضات بشأن كميات النفط التي تسلم إلى شركة التسويق الوطنية (سومو) سوف يحرم الإقليم من تخصيص الرواتب بموجب قانون تمويل العجز المالي.وقال ...

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