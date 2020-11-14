احزاب المعارضة ترفض المشاركة في اجتماع رئاسة الاقليم لمناقشة اقرار قانون الاقتراض

2020/11/14 | 23:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصتان مختلفتان لحادث اغتيال وقع في 7 آب الماضي بايران الصباح الجديد – وكالات أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، بأن ثاني زعيم للقاعدة، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات على السفارات الأمريكية بإفريقيا، تمت تصفيته في طهران في السابع من آب الماضي وهو التاريخ نفسه الذي أوردت وكالات انباء إيرانية مقتل ...

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