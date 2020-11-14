بيان من وزارة التربية بشأن قرارات خلية الازمة حول العام الدراسي الجديد - عاجل

2020/11/14 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عاجل

وزارة التربية تؤكد التزامها التام بقرارات خلية الازمة حول العام الدراسي القادم

اكدت وزارة التربية ، التزامها التام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الازمة العليا للصحة والسلامة ، فيما يخص دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2020 -2021 ، والتي تنص ان يكون دوام التلاميذ والطلبة يوما واحدا في المدارس ، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد) .

وأضافت الوزارة ان ، هذا القرار يُطبق على المدارس الحكومية والأهلية في جميع المحافظات ، على العكس ما يُشاع في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي .

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