الإعلام الأمني تنفي سقوط قذائف هاون على بهرز

2020/11/14 | 23:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت خلية الاعلام الأمني، السبت، سقوط قذائف هاون على منطقة بهرز في محافظة ديالى.



وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2020)، أن "بعض وسائل الأعلام تناقلت خبرا مفبركا عن سقوط قذائف هاون على منطقة بهرز".

ودعت إلى "اعتماد الاخبار الامنية مِن مصادرها الرسمية حصراً".

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، انباء عن سقوط قذائف هاون مجهولة المصدر في منطقة بهرز التابعة لمحافظة ديالى.

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