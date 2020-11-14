رسمياً.. التربية تعلن قرارات بدء العام الدراسي الجديد

2020/11/14 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

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اكدت وزارة التربية ، التزامها التام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الازمة العليا

للصحة والسلامة ، فيما يخص دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2020 -2021 ، والتي تنص ان يكون دوام التلاميذ والطلبة يوما واحدا في المدارس ، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد) .

وأضافت الوزارة ان ، هذا القرار يُطبق على المدارس الحكومية والأهلية في جميع المحافظات ، على العكس ما يُشاع في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي .

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