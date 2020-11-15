الاعلام الامني تنفي سقوط قذائف هاون على بهرز

2020/11/15 | 00:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، سقوط قذائف هاون على بهرز.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “بعض وسائل الأعلام تناقلت خبرا مفبركا عّن سقوط قذائف هاون على منطقة بهرز”.

واضافت الخلية، انه “بالوقت الذي ننفي صحة هذا الخبر وعدم وجود اي حادث في منطقة بهرز، نحذر وسائل الاعلام مِن محاولة تضليل الراي العام ونقل اخبار غير دقيقة”.

واكدت على “ضرورة اعتماد الاخبار الامنية مِن مصادرها الرسمية حصرا”.

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