التربية تؤكد التزامها 'التام' بقرارات خلية الازمة: ستطبق على جميع مدارس المحافظات

2020/11/15 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ا رتي

قالت وزارة التربية، السبت، إنها ملتزمة بقرارات و تعليمات خلية الازمة حول العام الدراسي الجديد، مؤكدة ان آلية الدوام ستطبق في جميع مدارس المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه (14 تشرين الثاني 2020)، أن "التعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الازمة العليا للصحة والسلامة، ملزمة لوزارة التربية، لا سيما فيما يخص دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2020 -2021، والتي تنص ان يكون دوام التلاميذ والطلبة يوما واحدا في المدارس ، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن بعد".

واشارت الى ان "هذا القرار يُطبق على المدارس الحكومية والأهلية في جميع المحافظات، على العكس ما يُشاع في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي".

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