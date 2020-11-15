الاتحاد الوطني يطالب رئاسات الاقليم الثلاث بتاجيل اجتماع يوم غد: وحدوا الصف الكوردستاني

2020/11/15 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، السبت، بتأجيل اجتماع الرئاسات الثلاث في الاقليم المقرر عقده غدا الاحد، مؤكدا على ضرورة توحيد الصف الكوردستاني.

وذكر المكتب في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (14 تشرين الثاني 2020)، ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني عقد اجتماعا باشراف الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والمتغيرات وخاصة مسألة رواتب ومعيشية شعب كوردستان.

واكد المكتب، خلال الاجتماع الذي حضره رئيسة برلمان كوردستان وعدد من نواب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب وممثل فريق المباحثات بين حكومتي الاقليم والاتحادية، اهمية وحدة الصف بين الكتل الكوردستانية في مجلس النواب حول قانون تمويل العجز المالي، والاصرار على حماية وحدة الصف، لضمان الحقوق الدستورية لشعب الاقليم.

ودعا المكتب السياسي، بشكل رسمي، الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان، الى تأجيل اجتماعها المقرر انعقاده يوم غد الاحد، الى وقت آخر، لكي يتسنى المجال لجميع الاحزاب والاطراف السياسية في الاقليم، الذين لديهم ممثلين بمجلس النواب المشاركة فيه، ومن اجل ايجاد ارضية ملائمة للتباحث والتوصل لقرار مناسب، يصب لمصلحة موظفي الاقليم وتحسين الاوضاع المعيشية.

ورأى المكتب، استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية، افضل حل للوصول الى اتفاق يضمن المستحقات المالية للاقليم والرواتب ومعيشة شعب كوردستان، مشددا على التزام حكومة اقليم كوردستان بتنفيذ فحوى الاتفاقيات وعلى الحكومة الاتحادية الالتزام باسس التوافق والدستور الدائم للتوصل الى اتفاق اساسي بشأن المستحقات المالية ورواتب شعب الاقليم.

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