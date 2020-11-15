التربية تؤكد التزامها التام بقرارات خلية الازمة حول العام الدراسي المقبل

2020/11/15 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

اكدت وزارة التربية، التزامها التام بقرارات خلية الازمة حول العام الدراسي المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انها تؤكد التزامها التام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الازمة العليا للصحة والسلامة ، فيما يخص دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2020 -2021 ، والتي تنص على ان يكون دوام التلاميذ والطلبة يوما واحدا في المدارس ، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد) .

وأضافت الوزارة، ان هذا القرار يُطبق على المدارس الحكومية والأهلية في جميع المحافظات ، على العكس ما يُشاع في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي .

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