2020/11/15 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان مدافع ريال مدريد عادل الرقم الأوروبي المسجل باسم الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية)، بعد مشاركته الأربعاء احتياطياً في مباراة ودية لمنتخبه الوطني ضد هولندا(1-1) .

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