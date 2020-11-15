نفي سقوط قذائف هاون في بهرز في ديالى

2020/11/15 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نفت خلية الاعلام الامني، سقوط قذائف هاون على بهرز في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان : " ان بعض وسائل الاعلام تناقلت خبرا مفبركا عّن سقوط قذائف هاون في منطقة بهرز ، وفي الوقت الذي ننفي فيه صحة هذا الخبر ونؤكد عدم وجود اي حادث في منطقة بهرز، نحذر وسائل الاعلام مِن محاولة تضليل الراي العام ونقل اخبار غير دقيقة".واكدت ضرورة اعتماد الاخبار الامنية مِن مصادرها الرسمية حصرا./انتهى3

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