بوتين: عشرات الدول ترغب في شراء اللقاحات الروسية ضد كورونا

2020/11/15 | 00:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العديد من دول العالم أعربت عن رغبتها للحصول على اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد.وقال بوتين - خلال كلمته في الدورة الـ 15 لقمة شرق آسيا التي تترأسها فيتنام، عبر "الفيديو" اليوم السبت: "لقد …

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