2020/11/15 | 00:23 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية:الفرات نيوز} كشفت دراسة جديدة أن انخفاض اللياقة البدنية يؤدي إلى مضاعفة خطر الاكتئاب ويرفع خطر القلق بنسبة 60%.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: انخفاض اللياقة البدنية يرفع خطر القلق بنسبة 60%) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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