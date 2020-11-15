بينهم إيراني.. منظمة أميركية تكرم صحفيين تعرضوا للقمع

2020/11/15 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة حماية الصحفيين عن تكريم الفائزين بجائزتها الدولية لحرية الصحافة، للعام 2020، والذين وصفتهم بـ"الشجعان"، بما فيهم صحفي إيراني، في حفل سيعقد عبر الإنترنت، يوم 19 نوفمبر الجاري.

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