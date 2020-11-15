السويد تحقق فوزاً صعباً على كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية

2020/11/15 | 00:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حقق المنتخب السويدي فوزاً هاماً على كرواتيا في خامس جولات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، وذلك في سبيل المُحافظة على مقعدها في المستوى الأول من المُسابقة، وانتهى اللقاء بفوز السويد بهدفين لهدف.

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