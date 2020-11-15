البرازيل تسجل 921 وفاة واكثر من 38 الف اصابة جديدة بكورونا

2020/11/15 | 00:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سجلت البرازيل، مساء السبت، 38307 إصابات و921 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لكلا المؤشرين.

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