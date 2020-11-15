البرازيل تسجل نحو ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/15 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء السبت، تسجيلها 38307 إصابات و921 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 38307، ليصل العدد الإجمالي إلى 5848959 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا ملموس لمؤشر الإصابات بالفيروس على أساس يومي، الذي بلغ في البرازيل يوم 12 تشرين الثاني 33207 حالات، وفي 13 تشرين الثاني 29070.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 921 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 165658 حالة.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 12 تشرين الثاني 908 حالات، وفي 13 تشرين الثاني 456.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: RT

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