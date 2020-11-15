"سوف ننتصر".. ترامب يعلق على المظاهرات الداعمة لرئاسته "4 سنوات أخرى"

2020/11/15 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنهم سوف ينتصرون في معركتهم الحالية لدحض نتاائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز غريمه الديمقراطي جو بايدن.

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