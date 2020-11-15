رعد حمودي يقدم اعتراضا الى الاولمبية الدولية على خلفية دخول سرمد عبد الاله الانتخابات

2020/11/15 | 01:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قدم رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية ، اعتراضا الى اللجنة الاولمبية الدولية على خلفية دخول سرمد عبد الاله الانتخابات رغم تحذير لجنة الاخلاقيات في الاولمبية الدولية./ انتهى

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