الحكيم يحذر من

2020/11/15 | 01:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم،

إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات،

قائلاً إنها "تحقق التغيير وقادرة على

تحريك المعادلة"، فيما أكد أن إدارة

الموارد المالية "حق حصري" للحكومة

الاتحادية ولا يمكن لأي

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