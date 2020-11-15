ألمانيا تنفرد بالصدارة بعد فوزها على أوكرانيا

2020/11/15 | 01:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حقق المنتخب الألماني فوز مهم على حساب ضيفه المنتخب الأوكراني، في مباراة الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأمم الأوروبية، بنتيجة "3-1".

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