"مضيعة للوقت".. ترامب يطالب بوقف إعادة احتساب الأصوات في جورجيا

2020/11/15 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى وقف إعادة احتساب الأصوات في ولاية جورجيا (جنوب) واصفا ذلك بأنه "مضيعة للوقت".

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