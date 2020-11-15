القصور الفكري مرض عضال في الحركة الشيوعية - فؤاد النمري

2020/11/15 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري كيف لا يُسستهجن مثل هذا العنوان الإدعاء !!؟ يدعي العنوان أن الحركة الشيوعية التي تأسست على الماركسية وهي أهم اكتشاف علمي في تاريخ البشرية حيث اكتشفت القانون العام للحركة في الطبيعة "المادية الديالكتيكية" ، هذه الحركة تعاني من مرض عضال وهو القصور الفكري !! من المعروف تماماً أن الحركة الشيوعية بدأت بإعلان كارل ماركس وفردريك إنجلز البيان الشيوعي (Communist Manifesto) في يناير 1848 .



عصف البيان الشيو ......





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