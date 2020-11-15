عشر خطوات للدفاع عن رسول الله! - محمد عبد المجيد

2020/11/15 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد حيث أنني لن أستطيع مقاطعة المنتجات الفرنسية للأسباب الآتية:1- أن لغتي الأولى من الأولى إعدادي هي الفرنسية، ومكتبة بيتي في الآداب والروايات والبيبلوجرافيا وشؤون أخرى ثقافية كبيرة.2- أنني أعشق الاستماع لأغاني إديت بياف وميري ماتيي ونانا موسكوري وماري لافوري وجورج موستاكي.3- لا أستطيع التخلص من مؤلفات فيكتور هوجو وجوستاف لوبون وفانساي مونتاي وروجيه جارودي وبالزاك وشاتوبريان.4- أعيد بي ......





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