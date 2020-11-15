"أمهلونا حتى منتصف الليل".. إرمينيون يحرقون منازلهم قبل تركها

2020/11/15 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​غطت سحابات دخانية السماء في قرية شارختار، بعد أن فضل سكان هذه القرية المتاخمة لناغورني قره باغ حرق بيوتهم على أن يتركوها مستباحة أمام القوات الأذربيجانية التي ستصل بعد ساعات.

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