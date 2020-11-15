تزايد التكهنات بشأن عمل عسكري أميركي ضد إيران

2020/11/15 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عواصم: وكالات

توقعت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، أن يأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري ضد إيران أو يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بذلك، بالإضافة إلى بعض المساعدة، لشن الهجوم.

وقالت صحيفة "جوراليزم بوست" الإسرائيلية: "لا شك أن هناك تنسيقا كبيرا يجري بالفعل بشأن إيران، كان كبير مبعوثي الإدارة بشأن إيران، إليوت أبرامز، في إسرائيل، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو"، ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية مايك بومبيو بزيارة مماثلة، الأسبوع المقبل، لمدة ثلاثة أيام لمواصلة تلك المحادثات.

وأجرت شبكة "فوكس نيوز"، الأربعاء الماضي، مقابلة مع مستشار الأمن القومي السابق لترامب، هربرت ماكماستر، أثار فيها احتمال أن تهاجم إسرائيل طهران في نهاية ولاية ترامب، خوفا من سياسات الرئيس المنتخب جو بايدن تجاه إيران.

وفي هذا الإطار، يشعر مسؤولون سابقون بمجلس الأمن القومي الأميركي بالقلق من تداعيات التغييرات التي شهدتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مؤخرا وقد تصل إلى عمل عسكري ضد إيران.

ونقل موقع الإذاعة العامة الأميركية (NPR) عن كوري شاك، التي خدمت في مجلس الأمن القومي في فترة حكم الرئيس جورج دبليو بوش، قولها: "السيناريو الذي يقلق معظم خبراء الأمن القومي هو توجيه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية"، وأضافت، "العاملون في مجال الأمن القومي قلقون حقا"، من أن تغييرات ترامب جاءت بأشخاص موالين له من أجل إنهاء إدارة الرئيس الجمهوري بـ"ضجة"، لكن شاك تتشكك في شن هجوم على إيران، قائلة: إن ذلك سيتطلب التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة الذين سيعارضونه.

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