رومانيا.. قتلى بحريق في مستشفى لعلاج مرضى كورونا

2020/11/15 | 03:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

قالت وكالة الطوارئ الرومانية إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم السبت خلال حريق شب في مستشفى يعالج مرضى فيروس كورونا.

واندلع الحريق في إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى مقاطعة بياترا نيامت وامتد إلى غرفة مجاورة، بحسب رويترز.

وقال مسؤولون إنه لم يعرف سبب الحريق، مشيرين إلى إن سبعة أشخاص أصيبوا وفي حالة حرجة بينهم طبيب.

وقال ممثلو الادعاء إنهم سيجرون تحقيقا لمعرفة سبب أكثر الحرائق دموية في رومانيا منذ عام 2015 عندما لقي 65 شخصا حتفهم في حريق في ملهى ليلي في العاصمة بوخارست.

وسجلت رومانيا 353185 حالة إصابة بفيروس كورونا و8813 حالة وفاة.

المصدر: سبوتنيك

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