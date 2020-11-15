الإرهابي الراديكالي ومثاله الإسلامي الجريح

2020/11/15 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتبه العالم أمام هذه التفجيرات التي أثارت القلق، من مخاطر عسكرة الحياة العادية- منى فياض

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