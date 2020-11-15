2020/11/15 | 04:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت صواريخ أُطلقت من منطقة تيغراي شمال إثيوبيا على العاصمة الإريترية أسمرة، السبت، وفق ما قال دبلوماسيان لوكالة فرانس برس، في أحدث مؤشر على انتشار النزاع الإثيوبي الداخلي إلى خارج حدود البلد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن سقوط صواريخ على العاصمة الإريترية.. انطلاقا من إثيوبيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن سقوط صواريخ على العاصمة الإريترية.. انطلاقا من إثيوبيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).