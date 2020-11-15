يتحدرون من 20 دولة.. سفينة إنسانية تنقل 255 مهاجرا من عرض البحر إلى جزيرة  

2020/11/15 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت السفينة الإنسانية الإسبانية "أوبن آرمز"، السبت، إلى جزيرة صقلية الإيطالية حيث سلمت السلطات 255 مهاجرا أنقذتهم الأسبوع الماضي في البحر، وفق ما أفادت المنظمة غير الحكومية على تويتر.

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