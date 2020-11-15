العاصفة إيوتا تقترب من أميركا الوسطى

2020/11/15 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحتى الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش، كانت إيوتا على مسافة نحو 600 كلم جنوب كينغستون عاصمة جامايكا، وتنتقل ببطء في اتجاه غرب - جنوب غرب برياح أقصى سرعتها 85 كم في الساعة.

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