2020/11/15 | 05:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – على الرغم من أن توصيات السلطات الصحية بغاية الوضوح في ما يتعلّق بعدم قابلية الكمامات الطبية لإعادة الاستخدام، إلا أنه مع تراكم النفايات والتكلفة التي يتحمّلها المواطنون، تعلو أصوات تدعو إلى معاودة الاستعمال وفق شروط معينة.وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن “الكمامات الطبية تستخدم لمرة واحدة فقط”، وهي تدعو إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل الكمامات الطبية قابلة لإعادة الاستعمال؟.. جدل ساخن تشترك فيه منظمة الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل الكمامات الطبية قابلة لإعادة الاستعمال؟.. جدل ساخن تشترك فيه منظمة الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).