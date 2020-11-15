"أصحاب الواحدة".. رؤساء أميركيون لم يحالفهم الحظ بولاية ثانية

2020/11/15 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يستعد البيت الأبيض لاستقبال رئيسه الجديد، توشك الولايات المتحدة على توديع رئيسها الحالي، دونالد ترامب، الذي بات على وشك أن يكون العاشر في تاريخ الولايات المتحدة الذي لم يحكم لأكثر من فترة رئاسية واحدة.

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