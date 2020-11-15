2020/11/15 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا سياح من الموت بأعجوبة بعد انهيار جرف صخري ضخم قبالة لاغوميرا في جزر الكناري الاسبانية في وقت متأخر من ظهر السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظات مرعبة.. فيديو يرصد نجاة سياح بأعجوبة من انهيار صخري ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظات مرعبة.. فيديو يرصد نجاة سياح بأعجوبة من انهيار صخري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).