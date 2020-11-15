الكشف عن هوية خمسة أميركيين قضوا بتحطم مروحية في سيناء

2020/11/15 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الجيش الأميركي عن هوية خمسة جنود فارقوا الحياة، الخميس، خلال وجودهم في مهمة لحفظ السلام في شبه جزيرة سيناء المصرية، بينهم جندي ترك خلفه زوجة حامل، وفقا لما نقل موقع "فويس أوف أميركا".

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