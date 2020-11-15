2020/11/15 | 08:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضل شاكر يقدم اعترافات "جريئة" ويعاني ضيق التنفس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/15 | 08:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فضل شاكر يقدم اعترافات "جريئة" ويعاني ضيق التنفس) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فضل شاكر يقدم اعترافات "جريئة" ويعاني ضيق التنفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).