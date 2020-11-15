واجه الترحيل.. عراقي يحقق حلمه بالحصول على الجنسية الأميركية بعد انتظار أكثر من 30 سنة

2020/11/15 | 08:14 - المصدر: NRT عربية

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العراقي سام حمامة

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام أميركية، ان عراقيا يقيم في ديترويت بولاية ميتشغان تمكن من تحقيق حلمه بعد أن ظل لسنوات يواجه الترحيل من الولايات المتحدة، وذلك في قضية حظيت باهتمام واسع على مستوى الولاية.

وتصدرت قصة سام حمامة البالغ من العمر (53 عاما) عناوين الصحف المحلية والوطنية على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث كان واحدا من العديد من العراقيين في منطقة ديترويت الذين احتجزهم عناصر سلطة الهجرة والجمارك في صيف عام 2017 كجزء من حملة ضد الهجرة غير الشرعية.

وأدى حمامة، يوم الجمعة الماضي، اليمين كمواطن أميركي في مكاتب الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي في ديترويت، بعد معركة قانونية استمرت عامين ونصف، انتهت بحكم قضائي صدر في كانون الثاني الماضي، سمح ببقائه مع أسرته في مدينة ويست بلومفيلد.

وبعد صدور الحكم تحدث حمامة لوسائل إعلام محلية عن شعوره في ذلك الوقت بالقول "دعني أخبرك، إنه أفضل شعور في العالم".

وكان حمامة، قد وصل إلى الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، عندما كان في سن الـ11 برفقة والديه، لكنه خسر الحق في الحصول على الجنسية الأميركية، وسحبت منه بطاقة الإقامة الدائمة، لارتكابه جريمة قبل أكثر من 30 سنة.

والجريمة، التي وقعت في عام 1986، أدت إلى سجنه لمدة عامين بعد أن تشاجر مع سائق سيارة حاول ضربه بمضرب بيسبول، ما دفعه إلى التلويح بمسدس يمتلكه شقيقه أمام أنظار الناس، وهو فعل يعتبره القانون الأميركي جريمة يعاقب عليها بالسجن.

وتنص القوانين الأميركية على ترحيل كل من يرتكب جرما من حملة الإقامة الدائمة إلى بلدانهم الأصلية ما لم يكونوا معرضين لخطر على حياتهم.

وفي عام 2017، رفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي دعوى قضائية ضد سلطات الهجرة والجمارك نيابة عن المقيمين العراقيين وعائلاتهم في الولايات المتحدة.

وأقيمت الدعوى بعد أن بدأت الحكومة الأميركية في اعتقال مئات المواطنين العراقيين لتنفيذ أوامر الترحيل، وكان الهدف منها تعليق عمليات الترحيل والسماح لهم بتقديم حجج ودفوع جديدة حول سلامتهم في العراق.

ر.إ

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