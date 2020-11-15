2020/11/15 | 08:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط العراقي يعلن قرب افتتاح قنصلية تجارية سعودية ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/15 | 08:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط العراقي يعلن قرب افتتاح قنصلية تجارية سعودية ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط العراقي يعلن قرب افتتاح قنصلية تجارية سعودية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).