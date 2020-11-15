الكعبي: بعض الاطراف ستسعى من عبر “الخليجيين” لابقاء القوات الاميركية في العراق

2020/11/15 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، ان بعض الاطراف المؤيدة للبقاء الاميركي في العراق ستسعى عبر حلفائها الخليجيين لابقاء القوات الاميركية وعرقلة قرار البرلمان بشأن اخراجهم من العراق، لافتا الى ان تلك التحركات تهدف الى ضمان مكاسبهم الانتخابية في المحافظات التي يسيطرون عليها.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “بعض الاطراف السياسية تحاول ارضاء جمهورها المؤيد للوجود الاميركي في العراق، من خلال التحرك لابقاء هذه القوات في البلاد”.

واضاف ان “هذه الاطراف ستتحرك عبر دول الخليج لممارسة الضغط غير المباشر على السلطات في العراق من اجل ابقاء القوات الاميركية او تأخير اخراجها لما بعد الانتخابات”.

ولفت الى ان “بعض الاطراف المؤيدة للوجود الاميركي ستكون الى جانب احداث اققتال داخلي من اجل خلق تحالفات جديدة تسود فيها كلمتهم بهدف تعزيز الموقف الاميركي داخل العراق وجره نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني”.



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