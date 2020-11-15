2020/11/15 | 08:38 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مواقع التواصل الاجتماعي نشرت جدولا مفترضا لتوزيع الرواتب للوزارات ،ولكن سرعان ما نشرت الامانة العامة لمجلس الوزراء نفيا لهذه الجداول قائلة”وستقوم وزارة المالية بوضع الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب “ويرى مختصون ان الامر لم يختلف لان المالية تعد بوضع جداول اي ان عملية الصرف لن تكون مباشرة ومرة واحدة وهذا ما يسبب في سرقة مايقارب الشهر من الموظف الذي ينتظر منذ شهرين في اغلب الوزارات ليستلم راتبه وسط ازمة اقتصادية خانقة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رواتب الموظفين هل ستصرف حسب جدول الفيسبوك ام وزارة المالية؟ 7 SKY TV.

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