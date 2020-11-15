كشفت حجم ديون العراق.. المالية النيابية: موازنة 2021 لا تتضمن خفضاً لرواتب الموظفين

2020/11/15 | 08:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن موازنة العام المقبل 2021 لا تتضمن خفضا لرواتب الموظفين، فيما كشفت عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق.

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