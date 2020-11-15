ترامب: أدلة هائلة على تزوير الانتخابات.. ما حدث غير دستوري

2020/11/15 | 08:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات بينها ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا.

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