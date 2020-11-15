2020/11/15 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان رئيس الجمهورية لايمكنه ايقاف تنفيذ قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، لافتا الى ان القرار دخل حيز التنفيذ بعد تصويت البرلمان عليه.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “قانون تمويل الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان يعتبر نافذ من تأريخ التصويت عليه داخل البرلمان، كما نص القانون، حيث لايحتاج ذلك الى مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة 73 الفقرة ثالثا من الدستور”.

واضاف ان “الجهات التنفيذية ملزمة بالتنفيذ المباشر للقانون بعد تصويت البرلمان واطلاق الرواتب منذ لحظة التصويت وليس من تاريخ مصادقة رئيس الجمهورية كونه لايحتاج الى تلك المصادقة”.

وبين ان “القانون الخاص بالاقتراض مستثنى من قاعدة المصادقة، وبامكان البرلمان باعتباره سلطة تشريعية ان يجعل القوانين نافذة للتنفيذ منذ تاريخ التصويت عليها”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني يؤكدها: رئيس الجمهورية لايمكنه ايقاف تنفيذ قانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني يؤكدها: رئيس الجمهورية لايمكنه ايقاف تنفيذ قانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).